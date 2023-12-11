İşsizlik oranı 11 yılın dibinde! Bakan Şimşek: Politikaların sonuçlarını alıyoruz

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı ekimde bir önceki aya göre 163 bin kişi azalarak 2 milyon 961 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,5 puanlık düşüşle yüzde 8,5 seviyesinde gerçekleşti. Bu seviye, Kasım 2012'den bu yana en düşük oran olarak kayıtlara geçti. Kasım 2012'de işsizlik oranı yüzde 8,4 olarak hesaplanmıştı.
BAKAN MEHMET ŞİMŞEK: POLİTİKALARIN SONUÇLARINI ALIYORUZ
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Uygulamaya koyduğumuz politikalarımızın sonuçlarını her gün alıyoruz, program hedeflerimiz bir bir gerçekleşmeye devam edecek" diyerek ödemeler dengesi, işsizlik ve sanayi üretimi verilerini değerlendirdi.
Bakan Şimşek resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Büyümede dengelenmeye yönelik politikalarımızla cari denge ekim ayında da fazla verdi, yıllık açık mayısa göre 9,6 milyar dolar azaldı.
Cari dengedeki düşüş ve ülkemize yönelik artan uluslararası yatırımcı ilgisi sayesinde rezervlerimiz 140 milyar dolar ile tarihi yüksek seviyesine ulaştı.
Uyguladığımız politikalarla bir yandan kırılganlıkları azaltırken diğer yandan yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı sürdürülebilir büyümeyi tesis ediyoruz. Bu dönemde en büyük dezavantajımız ihracat artışını sınırlayan ticaret ortaklarmızdaki zayıf talep.
Sanayi üretimindeki seyir büyük oranda bunu yansıtıyor.
Ekim ayında işsizlik oranı son 11 yılın en düşük seviyesi olan yüzde 8,5'e geriledi.
Uygulamaya koyduğumuz politikalarımızın sonuçlarını her gün alıyoruz, program hedeflerimiz bir bir gerçekleşmeye devam edecek."
Büyümede dengelenmeye yönelik politikalarımızla cari denge ekim ayında da fazla verdi, yıllık açık mayısa göre 9,6 milyar dolar azaldı.— Mehmet Simsek (@memetsimsek) December 11, 2023
Cari dengedeki düşüş ve ülkemize yönelik artan uluslararası yatırımcı ilgisi sayesinde rezervlerimiz 140 milyar dolar ile tarihi yüksek… https://t.co/hS0IJKN6aO
İŞSİZLİK ORANI %8,5 SEVİYESİNDE GERÇEKLEŞTİ
İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7 iken, kadınlarda yüzde 11,3 olarak tahmin edildi.
İSTİHDAM ORANI %48,5 OLDU
Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı, ekimde bir önceki aya kıyasla 246 bin kişi artarak 31 milyon 835 bin kişi, istihdam oranı 0,3 puan artışla yüzde 48,5 oldu. Bu oran, erkeklerde yüzde 65,8 iken kadınlarda yüzde 31,6 olarak gerçekleşti.
Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücü, ekimde aylık bazda 83 bin kişi artarak 34 milyon 796 bin kişiye, iş gücüne katılma oranı ise 0,1 puan artarak yüzde 53,1'e yükseldi. İş gücüne katılma oranı, erkeklerde yüzde 70,8 iken kadınlarda yüzde 35,7 olarak açıklandı.
|15 ve daha yukarı yaştakiler
|Toplam
|Erkek
|Kadın
|Nüfus (bin kişi)
|65.589
|32.463
|33.126
|İş gücü (bin kişi)
|34.796
|22.979
|11.816
|İstihdam (bin kişi)
|31.835
|21.359
|10.476
|İşsiz (bin kişi)
|2.961
|1.620
|1.341
|İş gücüne dahil olmayanlar (bin kişi)
|30.793
|9.483
|21.310
|İş gücüne katılma oranı (yüzde)
|53,1
|70,8
|35,7
|İstihdam oranı (yüzde)
|48,5
|65,8
|31,6
|İşsizlik oranı (yüzde)
|8,5
|7
|11,3
|Genç nüfusta işsizlik oranı (15-24 yaş)
|16,3
|13,8
|21
15-24 YAŞ GRUBUNDA İŞSİZLİK ORANI %16,3 OLDU
15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı, ekimde bir önceki aya göre 0,4 puanlık azalışla yüzde 16,3'e geriledi. Bu yaş grubunda işsizlik oranı, erkeklerde yüzde 13,8, kadınlarda ise yüzde 21 olarak hesaplandı.
HAFTALIK ORTALAMA FİİLİ ÇALIŞMA SÜRESİ 44,0 SAAT OLDU
İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi, ekimde bir önceki aya göre 0,2 saat azalışla 44 saat olarak gerçekleşti.
ATIL İŞGÜCÜ ORANI %21,3 OLDU
Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı, ekimde bir önceki aya göre 0,5 puanlık azalışla yüzde 21,3 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 13,7 iken işsiz ve potansiyel iş gücünün bütünleşik oranı yüzde 16,6 olarak tahmin edildi.TÜİK, bazı aylara ilişkin işsizlik verilerinde revizyona gitti.
Verilere göre, 2021-2023 dönemi mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranları şöyle:
|Ay/Yıl
|2021
|2022
|2023
|Ocak
|12,5
|11,3
|9,8
|Şubat
|13,3
|10,8
|10,1
|Mart
|12,8
|11,1
|10,0
|Nisan
|13,3
|10,8
|10,0
|Mayıs
|13,2
|10,8
|9,4
|Haziran
|11,0
|10,3
|9,5
|Temmuz
|11,5
|10,2
|9,3
|Ağustos
|11,9
|9,8
|9,1
|Eylül
|11,2
|10,0
|9,0
|Ekim
|11,1
|10,2
|8,5
|Kasım
|11,2
|10,2
|-
|Aralık
|11,0
|10,3
|-