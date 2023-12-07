Otomobilde liste fiyatı kısıtlamasında süre uzatıldı

Ticaret Bakanlığı, ikinci el otomobil satışlarına getirilen kısıtlamalarda süreyi uzattı.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, İkinci el kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenlerin, otomobil ve arazi taşıtlarının pazarlanmasını veya satışını ilk tescil tarihinden itibaren altı ay ve altı bin kilometre geçmedikçe doğrudan veya dolaylı olarak yapamayacaklarına ilişkin karar, 1 Temmuz 2024 tarihine kadar uzatıldı.

Yönetmelik değişikliğiyle yıl sonunda sona erecek olan ikinci el motorlu kara taşıtlarının üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla pazarlamasının yapılamamasında da son tarih 1 Temmuz 2024'e alındı. Bakanlık bu tarihi altı aya kadar uzatmaya yetkili olacak.