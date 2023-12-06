Cumhurbaşkanı Erdoğan ’Enflasyon hızla düşecek’ diyerek tarih verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Katar ziyareti dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtlarken, enflasyon başta olmak üzere ekonomi gündemi konusunda önemli ifadeler kullandı. Erdoğan, dezenflasyonist sürecin başladığı belirterek, fahiş fiyat artışı yapan sektörlere ilgili Bakanlıkların süratle müdahele ettiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Katar ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan'ın yüksek enflasyon ve fahiş fiyatla mücadele konusunda yaptığı açıklamalar dikkat çekti.

SORU: Vatandaşın en az enflasyon kadar merak ettiği bir başka husus da pazardaki fiyat istikrarsızlığı. Özellikle internet pazarında karşı karşıya kaldığımız bu durumla aynı mahallede, aynı semtte, yan yana iki markette bile karşılaşabiliyorsunuz. Enflasyonun yanı sıra piyasadaki bu fırsatçılıkla mücadele konusunda neler var mücadele planınızda?

CEVAP: Fırsatçılıkla mücadele, fahiş fiyat artışlarıyla mücadele noktasında denetim ve cezai uygulama görevlerimizi yapıyoruz. Bunu yaparken de ilgili kurumlarımız enflasyonla mücadele programına uygun biçimde koordineli çalışıyor. Bir yandan da arz, talep, stok, ihracat, ithalat verileri hemen hemen her gün kontrol ediliyor.

Piyasada yokluk oluşmaması buna bağlı olarak da fahiş fiyat artışları oluşmaması noktasında ciddi tedbirler aldık ve 6 aydan bu yana piyasada hiçbir mal sıkıntısı yaşanmadı. Fahiş fiyat artışı yaptıkları tespit edilen sektörlerin üzerine bakanlıklarımız hızlı ve organize bir şekilde gidiyor. Gayrimenkulde otomotivde ciddi fiyat düşüşleri oldu.

Cumhuriyetimizin 100. yılı vesilesiyle fiyat indirim kampanyası çağrımız da etkili oldu. 100 bin'e yakın işletme bu noktada katılım gösterdi. Esasında biz enflasyonu dizginleyerek, beklentileri yöneterek, kalıcı bir şekilde dezenflasyon sürecini başlatmış durumdayız. Bazı ürünler bazında farklı mecralarda farklı fiyatlar olabiliyor. Bunu tamamen kontrol etmek, yönetmek, idari kararlarda pek olası değil.

"HAZİRAN SONRASI ÇOK HIZLI BİR ŞEKİLDE YILLIK ENFLASYON DÜŞECEK"

Onun yerine bizim için önemli olan genel anlamda ekonominin tamamına hakim fiyat seviyesindeki artışların yavaşlamasıdır. Şu anda yavaşlama başladı. Bu bir trende dönüştü. Önümüzdeki aylarda bu çok net bir şekilde ortaya çıkacak. Baz etkisiyle Haziran ayına kadar yıllık enflasyon yüksek kalacak. Bir de para politikası gecikmeli çalışıyor. Haziran sonrası çok hızlı bir şekilde yıllık enflasyon düşecek.