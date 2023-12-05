İngiltere’de hizmet sektörünün ibresi büyümeye döndü

İngiltere'de S&P Global/CIPS tarafından açıklanan hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verisi, 50,9 seviyesinde gerçekleşti.

Ülkede hizmet sektörü PMI verisi ekimde 49,5 olarak açıklanmıştı.

Ekonomistlerin beklentisi ülkede bu yılın kasım ayında hizmet sektörü PMI verisinin 50,5 seviyesinde olacağı yönündeydi.

PMI verilerinde 50 seviyesinin üstü sektör büyümesi, bu seviyenin altı ise sektör daralması olarak yorumlanıyor.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen S&P Küresel Piyasa Araştırmaları Direktörü Tim Moore, ülkede hizmet sektörünün bu yılın kasım ayında yeniden büyümeye başladığını, sektörden artan talebin iş aktivitesinin toparlanmasına yardımcı olduğunu belirtti.

Ülkede hizmet sektörü PMI verisi en son açıklanan kasım ayı büyüme verisine kadar, peş peşe son üç ay boyunca daralma göstermişti.