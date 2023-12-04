Fitch’ten kredi notu için kritik faktör açıklaması

Küresel ülke kredi notları sektörü için görünümün nötr olduğunu ve mali riskleri odak noktası olarak gördüklerini belirten Fitch Ratings, küresel ekonomik büyümenin 2023 yılındaki yaklaşık %3 seviyesinden 2024 yılında yaklaşık %2'ye düşeceğini tahmin etti.

ABD ekonomisinin keskin bir şekilde yavaşlamasını ancak resesyondan kaçınmasını bekleyen Fitch, Çin'de büyümenin %5'in altına düşeceği tahmin etti. Euro Bölgesi'ndeki ılımlı toparlanmanın küresel ekonomideki zayıflığı sadece kısmen telafi edeceğini savundu.

"ABD ve Çin. Öncü uluslararası ticaret göstergeleri henüz güçlü bir toparlanmaya işaret etmemekte, bu da birçok gelişmekte olan piyasa için dış zeminin en iyi ihtimalle karışık olduğunu göstermektedir" değerlendirmesini yapan Fitch, başta ABD olmak üzere gelişmiş piyasalarda 'denge' reel faiz oranları konusunda aktif bir tartışmanın sürmekte olduğuna işaret etti.

Tartışmadan bağımsız olarak, 10 yıllık reel Hazine getirileri (Hazine Enflasyon Korumalı Menkul Kıymetler (TIPS) ile ölçüldüğü üzere) 2022'nin başından bu yana 300bp'den fazla arttığına dikkat çeken Fitch, politika faizlerinin 2024'te düşseler bile reel faizlerin bu dönemlerden kalıcı olarak daha yüksek olacağı görüşünü dile getirdi.

"Derecelendirme Görünümü Dağılımı Derecelendirme Görünümleri 2024'e doğru kabaca dengelenmiştir ve son yılların aksine, bunun geçerli olmadığı bir kategori veya bölge yoktur" diye Fitch, derecelendirme değişikliklerinin önümüzdeki dönemde de benzer dengeli olacağını öngördü.

Yükseltmeler ve düşürmelerin 2023 yılında çoğunlukla yatırım yapılabilir seviyenin altında gerçekleşmiştiğini belirten ve 2024 yılında da aynı durumun yaşanmasının muhtemel olduğunu ifade eden Fitch, "Tarihsel olarak, Pozitif ve Negatif Görünümler yükseltilmeden ve düşürülmeden önce sırasıyla 12 ay ve 10 ay boyunca yürürlükte kalmıştır. Durağan'a dönenler ise birkaç ay daha uzun sürmüştür. 2023 sonu itibariyle, birçok ülke 18 aydan uzun bir süredir Pozitif veya Negatif görünümdedir - bu süreler Durağan'a dönmenin tarihsel olarak daha olası olduğu sürelerdir" dedi.

Fitch'in ülke kredi notları bölümü başkanı James McCormack, "Devletler için nötr görünüm, 2024 ılımlı şekilde zayıflayan küresel ekonomiyi büyümeyi ve mali pozisyonlar üzerindeki kalıcı baskıları yansıtıyor. Siyasi ve jeopolitik sorunlar 2024'te yine ön planda ve merkezde olacaktır" değerlendirmesini yaptı.