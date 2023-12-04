Apara Ekonomi Çin MB Başkanı ülkenin kredi kalitesini artırmaya odaklandı
Giriş Tarihi: 4.12.2023 09:24 Son Güncelleme: 4.12.2023 09:43

Çin MB Başkanı ülkenin kredi kalitesini artırmaya odaklandı

Çin MB Başkanı ülkenin kredi kalitesini artırmaya odaklandı

Çin Merkez Bankası Başkanı, para arzındaki büyümeyi kontrol altında tutma ve teknoloji ve gelişmiş imalat dahil olmak üzere kilit sektörlere daha iyi destek sunma sözü vererek ülkenin kredi kalitesini artırmaya odaklandığını gösterdi.

Çin Merkez Bankası Başkanı Pan Gongsheng, People's Daily'de yayınlanan ve merkez bankasının önceliklerini ortaya koyan bir makalede, Çin Merkez Bankası'nın "para musluğunu kontrol edeceğini" yineledi.

PBOC'nin mevcut kredilerin verimliliğini arttıracağını yazan Pan, Komünist Parti'nin amiral gemisi gazetesinde "bazı işletmelerin büyük miktarda mali kaynağı verimsiz bir şekilde kullandığını" söyledi. Pan ayrıca merkez bankasının teknoloji, imalat ve özel firmalar gibi stratejik sektörlere desteğini arttıracağını yineledi.

Jones Lang LaSalle Inc. şirketinin baş ekonomisti Bruce Pang, bu dilin "PBOC'nin kredi taşkınlarını serbest bırakmayacağını ve bunun yerine kredi kalitesini ve yapısını optimize edeceğini" gösterdiğini söyledi. Pang, merkez bankasının fonları hedeflenen alanlara yönlendirmek için daha yapısal politika araçları kullanabileceğini de sözlerine ekledi.

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Çin MB Başkanı ülkenin kredi kalitesini artırmaya odaklandı
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