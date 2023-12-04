BOJ üyesi: Para politikasında geri adım için erken

Japonya Merkez Bankası'nın internet sitesinde yayınlanan konuşma metnine göre Japonya Merkez Bankası yönetim kurulu üyesi Asahi Noguchi, "Tüketici enflasyonu 2022 baharından bu yana BOJ'un yüzde 2'lik hedefini aştığından, artan küresel enflasyonun etkisinin Japon ekonomisine ulaştığı doğrudur. Ancak (enflasyondaki) artış, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'daki ücret kaynaklı fiyat artışlarının aksine, esas olarak yüksek ithalat fiyatlarındaki maliyet kaynaklı faktörlerden kaynaklanıyor" dedi.

Noguchi, "%2'lik enflasyon hedefimize ulaşmak için fiyat artışlarının sürekli ücret artışlarıyla desteklenmesi gerekiyor. Bu yılki yıllık bahar ücret görüşmeleri 30 yıldır görülmemiş ücret artışlarıyla sonuçlanmış olsa da, hedefimize ulaşma olasılığının görünürde olduğu bir aşamaya daha yeni ulaştık" diye konuştu.

Enflasyonun bir yıldan uzun bir süredir BOJ'un yüzde 2'lik hedefinin üzerinde seyretmesiyle birlikte, piyasalarda merkez bankasının önümüzdeki yıl ultra gevşek para politikasından çıkacağına dair beklentiler artıyor.