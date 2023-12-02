Japonya’da enflasyonla mücadeleye karşı ek bütçe onaylandı

Japonya'da enflasyonla mücadeleye karşı daha önce Temsilciler Meclisinde onaylanan 13,2 trilyon yenlik (90 milyar dolar) 2023 mali yılı ek bütçesi, Danışman Meclisinden geçerek yasalaştı.

Yükselen fiyatlarla mücadeleyi amaçlayan ek bütçe kapsamında ülke genelindeki düşük gelirli hanelere 70'er bin yen (476 dolar) finansman desteği sağlanacak.

Ek bütçeyle yakıt fiyatlarının düşürülmesi ve başta uzay, yapay zeka ve yarı iletkenler dahil kritik sektörlere yönelik sübvansiyonların sürdürülmesi hedefleniyor.

Resmi Kyodo ajansının aktardığına göre 13,2 trilyon yenlik ek bütçenin finansmanı amacıyla 8,8 trilyon yenlik devlet tahvili ihraç edilecek.