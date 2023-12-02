İngiltere’de imalat sanayi yine daraldı

S&P Global / CIPS verilerine göre, ülkede bu yılın kasım ayında imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verisi 47,2 olarak açıklandı.

Bir önceki ayda (Ekim) ülkede imalat sanayi PMI verisi 44,8 seviyesinde ölçülmüştü.

Öncü veri olarak bilenen PMI verisinde 50 seviyesini üzeri sektör büyümesi, bu seviyenin altı ise sektör daralması olarak yorumlanıyor.

Verilere ilişkin değerlendirmede bulunan S&P Küresel Piyasa Direktörü Rob Dobson, "Yeni sipariş girişleri ve ihracatın keskin bir şekilde düşmeye devam etmesi ve müşterilerin stoklarının tükenmesiyle birlikte, sürdürülebilir, büyümede anlamlı bir canlanma hala zor görünüyor" ifadesini kullandı.