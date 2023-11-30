Morgan Stanley ekonomisti enflasyon için tarih verdi

Fed Başkanı Powell'ın %2'lik enflasyon hedefine bağlı olduklarına dair sözlerine güvendiğini ifade eden Morgan Stanley Baş Küresel Ekonomisti Seth B. Carpenter, "Enflasyonun sonsuza kadar %3 ya da %4 olacağı yeni bir dünyada olduğumuzu düşünmüyoruz. ABD'de çekirdek enflasyonun önümüzdeki yılın sonunda 2,4, 2025'in sonunda ise 2,1 olacağını düşünüyoruz. Yani Fed'in hedeflerine doğru gerçekten oldukça iyi bir ilerleme var" dedi.

Carpenter, "COVID'den önceki on yıla bakarsanız, ABD, Avrupa ve gelişmiş piyasa ekonomileri bu düşük faiz oranı, düşük enflasyon dünyasına saplanmış durumdaydı. Bence bu tür gerçek anlamda karışık bir dünya muhtemelen sona erdi. Merkez bankaları enflasyon hedeflerine geri dönecekler. Bence sadece üç ya da dört yıl önce en büyük endişeleri enflasyonun çok düşük olmasıydı, şimdi çok yüksek, ancak geri gelecek, ancak endişelendikleri düşük seviyelere geri dönmeyecek. Bence bu ABD için de geçerli" dedi.