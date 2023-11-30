Japonya’nın sanayi üretimi beklentilerin üzerinde arttı

Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı verilerine göre, sanayi üretimi bir önceki aya göre %1 artarak ekonomistlerin %0,8'lik artış tahminlerini geride bıraktı. Üretim geçen yılın aynı ayına göre %0,9 yükseldi.

Motorlu araç üretimi Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2 arttı.

İmalatçılar arasında yapılan anket, mevsimsel etkilerden arındırılmış sanayi üretiminin Kasım ayında yüzde 0,3 azalmasının, Aralık ayında ise yüzde 3,2 artmasının beklendiğini gösterdi.

Japonya'da perakende satışlar ise Ekim ayında Eylül ayına göre %1,6 düştü. Perakende satışlar önceki üç ayda artmıştı.

Ekonomistler Ekim ayında perakende satışların %0,4 artmasını bekliyorlardı.

Satışlar Ekim ayında geçen yılın aynı dönemine göre %4,2 artarak tahminlerin gerisinde kaldı. Ekonomistler yüzde 5,9 artış öngörüyorlardı.

Üretimdeki artış, kurumsal faaliyetlerin dirençli olduğu bir zeminde gerçekleşti. Japonya Merkez Bankası'nın Ekim ayında bildirdiğine göre, ülkenin büyük imalatçıları arasındaki güven Eylül ayında üç ay öncesine kıyasla beklenenden daha fazla artarken, imalatçı olmayanların duyarlılığı 32 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Duyarlılığı artıran faktörler arasında Çin'den gelen yonga üretim teçhizatına yönelik artan talep de yer alıyor.