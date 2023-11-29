Apara Ekonomi Avustralya'da enflasyon beklentilerin altında
Giriş Tarihi: 29.11.2023 09:39 Son Güncelleme: 29.11.2023 09:41

Avustralya'da enflasyon beklentilerin altında

Avustralya’da enflasyon beklentilerin altında

Avustralya'nın aylık enflasyon göstergesi Ekim ayında beklentilerin oldukça altında geldi ve üçüncü çeyrekteki yükselişin ardından ekonomi genelinde fiyat baskılarının hafiflediğine dair bir miktar güvence verirken, gelecek yıla kadar politikanın daha da sıkılaştırılacağı ihtimalini azalttı.

Avustralya İstatistik Bürosu (ABS) tarafından açıklanan verilere göre, tüketici fiyat endeksi göstergesi Ekim ayına kadar olan 12 ayda yüzde 4,9 arttı. Piyasa beklentisi bir önceki ay yüzde 5,6 olan göstergenin yüzde 5,2'ye ineceği yönündeydi.

Enflasyon göstergesi geçen yılın Aralık ayında yüzde 8,4 ile zirve yapmıştı.

ABS, Ekim ayındaki yıllık artışa en önemli katkıyı sağlayanların yüzde 6,1 oranında artan konut maliyetleri, yüzde 5,3 oranında artan gıda ve alkolsüz içecekler ve yüzde 5,9 oranında artan ulaşım maliyetleri olduğunu belirtti.

Aylık enflasyon göstergesinden değişken kalemler hariç tutulduğunda, Ekim ayındaki yıllık artış yüzde 5,1 ile Eylül ayındaki yüzde 5,5'lik yıllık artışın altında kaldı.

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Avustralya'da enflasyon beklentilerin altında
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