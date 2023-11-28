Japonya’da çekirdek enflasyon ölçümü geriledi

Japonya Merkez Bankası(BoJ) tarafından, hükümetin açıkladığı tüketici fiyat verilerine dayanarak hesaplanan çekirdek enflasyon ölçümü, Ekim ayında yavaşladı.

BoJ tarafından hesaplanan ve tüketici fiyatlarında gözlemlenen fiili hareketlerden geçici bozulmaların çıkarılmasıyla elde edilen temel enflasyon ölçümü (Çekirdek enflasyon ölçümü) Ekim ayında yüzde 3,0 olarak belirlendi. Çekirdek enflasyon ölçümü bir önceki ay yüzde 3,4 ile hesaplanmaya başladığı günden bu yana en yüksek seviyesini görmüştü.

Çekirdek enflasyon ölçümü, belirli bir çekirdek enflasyon göstergesi yerine çeşitli çekirdek enflasyon göstergelerini kapsamlı bir şekilde inceliyor ve fiyat hareketlerinin eğilimlerinin daha doğru tespit edilmesini sağlıyor.

Japonya'da geçen haftanın son günü açıklanan Ekim ayında gıda hariç tüketici fiyatları yüzde 2,9, gıda ve enerji hariç tüketici fiyatları yüzde 4,0 artış gösterdi.