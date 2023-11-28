Apara Ekonomi Japon firmalarından maaşlara rekor zam
Giriş Tarihi: 28.11.2023 09:14

Japon firmalarından maaşlara rekor zam

Japon firmalarından maaşlara rekor zam

Japonya'da yapılan ankete göre Japon firmaları bu yıl aylık maaşları rekor miktarda artırdı.

Japon hükümetinin yaptığı yıllık bir ankete göre, Japon firmaları bu yıl aylık ortalama düzenli ücretleri rekor miktarda artırdılar veya artıracaklar.

Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı tarafından 20 Temmuz - 10 Ağustos tarihleri arasında 1,901 katılımcıyla gerçekleştirilen ankete göre, aylık düzenli maaşlar bu yıl ortalama %3.2 ya da 9,437 yen artarak, karşılaştırmalı rakamların başladığı 1999 yılından bu yana rekor seviyeye ulaştı.

Geçen yıl, ödenekleri içeren ancak fazla mesai, tatil ve özel ödemeleri içermeyen düzenli ücret %1,9 veya 5.534 yen arttı.

Bu yıl ortalama düzenli ücretlerini artıran veya artıracak olan firmaların oranı, geçen yılki ankette %85,7 iken 2019'dan bu yana en yüksek oran olan %89,1'e ulaştı.

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Japon firmalarından maaşlara rekor zam
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