İngiltere özel sektör yatırımı yapacağını açıkladı

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, 'ın ofisinden ülkeyi Avrupa'nın en iyi doğrudan yabancı yatırım destinasyonu haline getirme çabası çerçevesinde yapılan açıklamada, Avustralyalı fonlar IFM Investors ve Aware Super'in altyapı ve enerji dönüşümünden uygun fiyatlı konutlara kadar çeşitli projelere sırasıyla 10 milyar pound ve 5 milyar pound aktaracağı belirtildi.

İspanyol enerji devi Iberdrola, İngiltere'deki iletim ve dağıtım elektrik şebekelerini içeren yatırım planlarına 7 milyar pound ekleyeceğini söyledi.

Açıklamada sıralanan diğer projeler arasında Microsoft'un yapay zekâ altyapısına yapacağı 2,5 milyar poundluk yatırım da yer alıyor.

Sunak, bugün Londra'daki Hampton Court sarayında gerçekleştireceği yatırım "zirvesi" öncesinde yayınladığı açıklamada "Küresel yatırımları çekmek ekonomiyi büyütme planımın merkezinde yer alıyor" dedi.

Diğer pek çok ülke gibi Britanya da ekonomisini net sıfır dönemi için elden geçirmeye yardımcı olmak ve gerilen kamu maliyesinin kendi başına finanse edemeyeceği türden bir altyapı inşa etmek için özel sektör yatırımı arıyor.

Ancak birçok büyük yatırımcı, 2016 Brexit referandumunun tetiklediği siyasi ve düzenleyici belirsizliğin son yıllarda İngiltere'nin cazibesini azalttığını ve diğer ülkelerin doğrudan yabancı yatırımlar için kendilerini daha cazip hale getirdiğini söyledi.

Fransa geçen yıl İngiltere'yi geride bırakarak en fazla yeni doğrudan yabancı yatırım projesine sahip Avrupa ülkesi oldu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Mayıs ayında düzenlenen benzer bir doğrudan yabancı yatırım toplantısında ülkesinde 13 milyar avroluk (14,18 milyar dolar) yatırım taahhüdünde bulunulduğunu açıklamıştı.

Sunak, temiz enerji, yaşam bilimleri ve ileri teknoloji gibi sektörlere yönelik yeni fonların Britanya genelinde yüksek kaliteli istihdam yaratacağını söyledi.

Pazartesi günkü etkinliğe Blackstone'dan Stephen Schwarzman, Goldman Sachs'tan David Solomon ve JP Morgan Chase'den Jamie Dimon gibi üst düzey finansörlerin katılması bekleniyordu.