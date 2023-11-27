Çin’de sanayi şirketlerinin karlılık artışı sürüyor

Çin'de sanayi şirketlerinin Eylül ayındaki %11,9 ve Ağustos ayındaki %17,2'lik artışlar gösteren sanayi şirketlerinin karları Ekim ayında yüzde 2,7 yükseldi,

Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) açıkladığı verilere göre, 2023'ün ilk 10 ayında karlar bir önceki yıla göre %7,8 düştü. İlk 9 ayda karlar yüzde %9'luk düşüş göstermişti.

Economist Intelligence Unit'in kıdemli ekonomisti Xu Tianchen, "Art arda üç ay süren pozitif kar büyümesi, karlılığın yüksek girdi maliyetleri, kapasite fazlası ve zayıf talep nedeniyle sıkıştığı en kötü zamanların geride kaldığını gösteriyor. Ancak, kârlardaki dalgalanma işletmelerin girdi maliyetlerine karşı son derece hassas olmaya devam ettiğinin bir işaretidir. Yıllık kâr artışındaki keskin yavaşlama kısmen enerji fiyatlarındaki toparlanmadan kaynaklandı" dedi.

Çin'in sanayi üretimi Ekim ayında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %4,6 büyürken, analistler ekonominin üçüncü çeyrekte beklenenden daha hızlı büyümesine rağmen tam anlamıyla bir toparlanmaya daha zaman olduğunu söylüyor.

NBS verilerinin bir dökümüne göre, devlete ait firmalar ilk 10 ayda kazançlarında %9,9'luk bir düşüşle karşı karşıya kalırken, yabancı firmaların karyarı %10,2'lik bir düşüş gösterdi. Özel sektör şirketlerinin karları ise sadece %1,9 azaldı.