Çin için 2023 ve 2024 büyüme tahminleri yükseldi

S&P Global Ratings'in Asya-Pasifik baş ekonomisti Louis Kuijs, Çin'in büyüme görünümü ile alakalı olarak yayınladığı yatırımcı notunda, 2023 yılı için GSYH büyüme tahminini %4,8'den %5,4'e ve 2024 yılı için %4,4'ten %4,6'ya yükseltti, ancak ekonomideki durgunluğun, birçok sektörde kar marjları ve fiyatlar üzerinde baskı oluşturarak gelecek yıl da devam edeceği konusunda uyarıda bulundu.

Önümüzdeki aylarda ek politika gevşemesinin zorunlu karşılık oranının indirilmesini, politika faizinin düşürülmesini ve muhtemelen 2024 yılında daha yüksek mali açık ve daha büyük yerel yönetim tahvil kotasını içerebileceğini belirten Kuijs, yüksek ABD faizlerinin yuan üzerindeki baskısının devam edebileceğini ve değer kaybının çok güçlü olması halinde yetkililerin para birimini desteklemeye devam edebileceğini de vurguladı.