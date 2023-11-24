Apara Ekonomi ECB üyesinden faiz sinyali
Giriş Tarihi: 24.11.2023 08:57 Son Güncelleme: 24.11.2023 08:58

ECB üyesinden faiz sinyali

ECB üyesinden faiz sinyali

Avrupa Merkez Bankası(ECB) üyesi ve Fransa Merkez Bankası Başkanı Francois Villeroy de Galhau, faiz oranlarının muhtemelen önümüzdeki birkaç çeyrek dönem sabit kalacağı bir seviyeye ulaştığını söyledi.

Avrupa Merkez Bankası(ECB) politika yapıcı üyesi ve Fransa Merkez Bankası Başkanı Francois Villeroy de Galhau, Londra'daki Profesyonel Ekonomistler Topluluğu'na yaptığı konuşmada, faiz indirimini konuşmayı henüz erken olduğu gerekçesiyle reddetti.

ECB, geçen ay faiz oranlarını sabit tutarak art arda 10 artış serisini sonlandırdı ve analistlerin dikkatlerini faiz indirimlerinin ne zaman gelebileceğine yöneltti.

Villeroy, "Sadece çıkışlar ve inişler yok; yüksekliğin etkilerini deneyimleyebileceğiniz ve manzaranın tadını çıkarabileceğiniz platolar da var. Muhtemelen en azından önümüzdeki birkaç toplantıda ve önümüzdeki birkaç çeyrekte bunu yapıyor olacağız." dedi.

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ECB üyesinden faiz sinyali
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