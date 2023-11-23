ECB üyesi: Euro bölgesi dönüşümü için kamu maliyesi yetersiz

Milano'da Permanent Observatory Young People-Editors tarafından düzenlenen bir konferansta konuşan ECB Yönetim Konseyi üyesi ve Bundesbank Başkanı Joachim Nagel, kamu maliyesinin Euro bölgesi ekonomisinin daha yeşil ve daha sürdürülebilir bir modele dönüşümünü finanse etmek için yetersiz olduğunu, ancak özel fonların bloğa akması için bir sermaye piyasaları birliğine ihtiyaç olduğunu söyleyerek tahminlere göre geçiş sürecinin finansman maliyetinin yılda 500 milyar ila 700 milyar Euro (545.4-763.5 milyar dolar) olduğunu söyledi.

Nagel, "Çok fazla paraya ihtiyacımız var. Bunun kamu sektöründen gelemeyeceği çok açık" dedi.