Ticaret devi paylaştı: Küresel şeker fiyatları 12 yılın en yüksek seviyesine çıkabilir

Ticaret devi Louis Dreyfus Company (LDC) yaptığı açıklamada, en büyük üretici Brezilya'da şeker lojistiğinde yaşanan sıkıntılar karşısında talebi azaltmak ve piyasayı dengelemek için dünya şeker fiyatlarının 12 yılın en yüksek seviyesinin üzerine çıkması gerektiğini savundu.

LDC'nin fiziksel ticaret başkanı Luca Meierhofer yaptığı açıklamada, "Brezilya'da çok fazla şeker olmasına rağmen şeker lojistik sıkıntıları nedeniyle burada sıkışmış durumda" dedi.

Uluslararası Şeker Örgütü seminerinde konuşan Meierhofer, dünyanın Brezilya'dan ayda yaklaşık 3,5 milyon ton şeker sevkiyatına ihtiyacı olmasına rağmen, ülkenin en fazla 3 milyon ihraç edebileceğini, soya fasulyesi ihracatının öncelik kazanması nedeniyle Ocak ayında şeker ihracatının yaklaşık 2 milyon tona düşeceğini ifade etti.

Meierhofer, "Piyasanın, talebi karneye bağlamaya başlayacağımız bir seviyeye gelmesi gerekiyor. 2010 yılında 30 sentin altında bir tepki görmemiştik. Bugün enflasyona göre ayarlandığında bu rakamın daha yüksek olduğunu tahmin edebilirsiniz" dedi.

Mart vadeli ham şeker fiyatı dün pound başına 27,62 sentten işlem görüyordu. Son 12 yılın en yüksek seviyesi ise 28 sent/lb.