JPMorgan BoE’nin faiz indirimi yapmasını öngörüyor

JPMorgan İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) ilk faiz indirimini hakkında öngörülerde bulundu. JPMorgan daha önce BoE'nin 2024 yılı boyunca faizi mevcut seviyelerde tutacağını öngörürken yaptığı açıklama ile ilk faiz indirimini 2024 yılının dördüncü çeyreğinde yapmasını ve 50 baz puanlık faiz indirime gitmesini beklediğini söyledi.

JPMorgan ekonomisti Allan Monks yayınladığı araştırma notunda, "İşgücü piyasasındaki mevcut gevşeme hızı, BoE'nin biraz daha erken gevşeme riski olduğunu gösteriyor. Ancak para politikasındaki normalleşmenin büyük kısmının 2025 yılında gerçekleşmesini bekliyoruz" dedi.