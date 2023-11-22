ECB uyardı: Piyasalar biraz iyimser

Avrupa Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, ECB'nin iki yılda bir gerçekleştirdiği, "Finansal İstikrar İncelemesi"nde yaptığı değerlendirmede, yatırımcıların, faiz oranlarındaki artışlar ve artan siyasi gerilimlerle dolu bir yılın ardından Euro Bölgesi ekonomisine yönelik daha güçlü bir "darbe riskini" tam olarak fiyatlayamıyor olabileceğini söyledi.

Guindos Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Orta Doğu'da yaşanan son çatışmaların, ekonomideki sözde yumuşak iniş umutlarını nasıl alt üst edebileceğine dair bir örnek oluşturduğunu belirtti.

Guindos, tarihsel kanıtların böyle bir senaryoyu "pratikte gerçekleştirmenin zor, fakat imkansız olmadığını" gösterdiğini açıkladı.

Öte yandan Guindos, Bloomberg'e verdiği demeçte, piyasaların ekonominin dönüşümü konusundaki bakış açısının "biraz iyimser" olduğu konusunda uyardı.

ECB, 26 Ekim'de gerçekleştirdiği son para politikası toplantısında beklentilere paralel olarak faizleri sabit tutma kararı alarak mevduat faizini yüzde 4'de seviyesinde korumuştu. ECB Başkanı Christine Lagarde, Avrupa ekonomisinin zayıf olduğunu belirterek enflasyonun çok uzun süre yüksek seviyelerde seyretmesinin beklendiğini belirtmişti.