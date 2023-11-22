Apara Ekonomi Çin'e ekonomik büyüme hedefleri önerilecek
Giriş Tarihi: 22.11.2023 09:14 Son Güncelleme: 22.11.2023 09:15

Çin'e ekonomik büyüme hedefleri önerilecek

Çin’e ekonomik büyüme hedefleri önerilecek

Çin hükümetinin danışmanları, yıllık politika yapıcılar toplantısında gelecek yıl için %4,5 ila %5,5 arasında değişen ekonomik büyüme hedefleri önerecek.

Reuters'in özel haberine göre, Çin hükümetinin yedi danışmanından beşi, bu yılki hedefle eşleşen %5 civarında bir hedefi tercih ettiklerini söyledi. Danışmanlardan biri %4,5'lik bir hedef önerirken, diğeri %5,0-5,5 aralığını önerdi.

Öneriler önümüzdeki ay Komünist Parti'nin yıllık Merkezi Ekonomik Çalışma Konferansı'nda tartışılmaları planlanıyor.

Kabaca %5'lik bir büyüme hedefini savunan bir hükümet ekonomisti olan Yu Yongding Reuters'e verdiği demeçte, "Toplam talebi canlandırmak için genişlemeci maliye ve para politikası benimsememiz gerekiyor" dedi.

Bütçe açığının ekonomik çıktının %4'ünü aşmasını da savunan Yu, "Şirketlerin güveni toparlanmadığı için kurumsal yatırım talebi güçlü olmayacak, bu nedenle altyapı yatırımlarını genişletmemiz gerekiyor" diye ekledi.

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Çin'e ekonomik büyüme hedefleri önerilecek
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