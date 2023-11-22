Afetten etkilenen KOBİ’lere faizsiz kredi imkanı sağlanacak

Son dakika haberleri...Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, fırtına, aşırı yağış ve selden etkilenen bazı bölgelerdeki KOBİ'lere 1 milyon liraya kadar faizsiz kredi imkanı sağlayacaklarını duyurdu.

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