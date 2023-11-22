Apara Ekonomi Afetten etkilenen KOBİ'lere faizsiz kredi imkanı sağlanacak
Giriş Tarihi: 22.11.2023 11:37 Son Güncelleme: 22.11.2023 11:38

Afetten etkilenen KOBİ'lere faizsiz kredi imkanı sağlanacak

Afetten etkilenen KOBİ’lere faizsiz kredi imkanı sağlanacak

Son dakika haberleri...Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, fırtına, aşırı yağış ve selden etkilenen bazı bölgelerdeki KOBİ'lere 1 milyon liraya kadar faizsiz kredi imkanı sağlayacaklarını duyurdu.

Son dakika haberleri...Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, fırtına, aşırı yağış ve selden etkilenen bazı bölgelerdeki KOBİ'lere 1 milyon liraya kadar faizsiz kredi imkanı sağlayacaklarını duyurdu.

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Afetten etkilenen KOBİ'lere faizsiz kredi imkanı sağlanacak
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