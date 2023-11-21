İki yıl sonra ilk kez: Yeni Zelanda’da kredi kartı harcamaları geriledi

Yeni Zelanda'nın kredi kartları ile yapılan harcamalar, yüksek faiz oranları ve artan fiyatların hane halkı üzerindeki baskısından dolayı iki yıl sonra ilk kez düşüş gösterdi.

Yeni Zelanda Merkez Bankası(RBNZ) tarafından yapılan açıklamaya göre, mevsimsel düzeltilmiş verilerle kredi kartı harcamaları Ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,9 azaldı. Böylece 2021 yılı Kasım ayında görülen yüzde 0,1 düşüşün ardından harcamalarda ilk kez düşüş görüldü.

Harcamalarda bir önceki aya göre ise yüzde 1,9 düşüş yaşandı ve 4,48 milyar Yeni Zelanda Doları (NZD) seviyesinde indi.

Kredi kartı harcamalarında artış hızı enflasyonun hızla yükselmeye başladığı dönemlere denk gelen 2022 yılının Ekim ayında yüzde 34,1 ile rekor kırmıştı.

Yurt içi kredi kartı harcamaları aylık yüzde 1,1 düşüşle 3,95 milyar NZD olarak gerçekleşti.

Ülkede verilen kredi kartlarıyla yurt dışında harcamalar 640 milyon NZD olurken, yabancı kartlarda Ülke içindeki harcamalar 529 milyon NZD seviyesinde açıklandı.