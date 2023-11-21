AB’den Fransa kararı: Mali izlemeye hazırlanıyor

Bloomberg News'un konu hakkında bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberine göre Fransa, Avrupa Birliği'nin mali yönergelerine uymama riski taşırken, Almanya ve İtalya'nın da tam uyumlu olmadığı düşünülüyor.



Avrupa Komisyonu'nun 2024 yılı ulusal bütçelerine ilişkin görüşünün bir parçasını olarak bugün açıklanması beklenen mali izleme listesinde Fransa'nın da yer alacağı öngörülüyor.



Rapor gizli olduğu için isimlerinin açıklanmasını istemeyen kişilere göre Belçika, Finlandiya ve Hırvatistan da bütçe hedeflerini aşma tehdidiyle karşı karşıya. Avusturya, Letonya, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz ve Slovakya'nın bölgenin en büyük ekonomisi ile aynı grupta yer aldığını belirttiler.



Kaynaklar, kararın, AB Komisyonu tarafından kabul edilmeden önce değişebileceğini de ifade ediyorlar.

AB'nin izleme listesinde yer almanın otomatik bir yaptırımı yoktur. Komisyon daha sonraki bir aşamada, bir ülkenin uyumsuzluk riskini düzeltmek için yeterli çabayı göstermemesi durumunda, aşırı açık prosedürünü tetikleyip tetiklemeyeceğine karar veriyor ve bu da sonunda mali cezalara yol açabiliyor.