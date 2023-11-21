ABD’de işletmelerin ekipman alımı için borçlanmaları geriledi

Ekipman Leasing ve Finansman Birliği (ELFA) verilerine göre Amerikan şirketlerinin ekipman alımlarını finanse etmek için kredi kullanımları Ekim ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 azaldı.

Ekim ayında şirketler ekipman alımı için 10,4 milyar dolar tutarında yeni kredi, leasing kullandılar. Eylül ayında bu rakam 9,7 milyar dolar olmuştu.

ELFA, Ekim ayında şirketlerin ekipman alımı için kredi başvurularında onay oranının Eylül ayındaki yüzde 73,6'dan yüzde 76'ya yükseldiğini de belirtti.

ELFA'nin güven endeksi ise Kasım ayında Ekim ayıdaki yüzde 40,1'den yüzde 42,8'e yükseldi.

ELFA CEO'su Ralph Petta, "ABD ekonomisindeki bir dizi sağlam ölçüye rağmen, katılımcılar hem kayıplarda hem de temerrütlerde hafif artışlar bildirdi. Kredi kalitesindeki bu yumuşama, en azından bazı sektörlerde banka kredilerindeki geri çekilme raporlarıyla kısıtlanan daha yüksek bir faiz oranı ortamında faaliyet gösteren bazı işletmelerin yaşadığı zorlukların bir göstergesidir" dedi.