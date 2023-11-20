Apara Ekonomi Japonya Maliye Bakanı'ndan Japon ekonomisi değerlendirmesi
Giriş Tarihi: 20.11.2023 09:16 Son Güncelleme: 20.11.2023 09:52

Japonya Maliye Bakanı'ndan Japon ekonomisi değerlendirmesi

Japonya Maliye Bakanı’ndan Japon ekonomisi değerlendirmesi

Japonya Maliye Bakanı Shunichi Suzuki, Japon ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Suzuki, "Ülke ekonomisi, deflasyonu yenmek için hayatta bir kez yakalanabileceği fırsatı sunacak durumda" ifadelerini kullandı.

Japonya Maliye Bakanı Shunichi Suzuki ülke ekonomisinin "enflasyonu yenmek" için "hayatta bir kez karşılaşılabilecek bir fırsatı" sunacak durumda olduğunu söyledi.

Gazetecilere konuşan Suzuki, Japon ekonomisinin göndermekte olduğu "parlak işaretlere" dikkat çekti. Yine de son anketlerin halkın mali disiplinle ilgili endişelerini beslediğini gösterdiğini de itiraf etti.

"Japon ekonomisinde parlak işaretler gelişiyor" diye konuşan Suzuki, Başbakan Kishida liderliğindeki kabineye kamuoyu desteğinin azaldığı yönündeki anketlerden endişe duymadıklarını, anketlerin asıl kamuoyunun mali disiplinden büyük endişe duyduğunu gösterdiğini belirtti.

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Japonya Maliye Bakanı'ndan Japon ekonomisi değerlendirmesi
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