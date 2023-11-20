Japonya Maliye Bakanı’ndan Japon ekonomisi değerlendirmesi

Japonya Maliye Bakanı Shunichi Suzuki ülke ekonomisinin "enflasyonu yenmek" için "hayatta bir kez karşılaşılabilecek bir fırsatı" sunacak durumda olduğunu söyledi.

Gazetecilere konuşan Suzuki, Japon ekonomisinin göndermekte olduğu "parlak işaretlere" dikkat çekti. Yine de son anketlerin halkın mali disiplinle ilgili endişelerini beslediğini gösterdiğini de itiraf etti.

"Japon ekonomisinde parlak işaretler gelişiyor" diye konuşan Suzuki, Başbakan Kishida liderliğindeki kabineye kamuoyu desteğinin azaldığı yönündeki anketlerden endişe duymadıklarını, anketlerin asıl kamuoyunun mali disiplinden büyük endişe duyduğunu gösterdiğini belirtti.