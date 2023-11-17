Türkiye’nin kredi risk primi 3 yılın en düşüğüne geriledi

Ekonomiye güven artıyor. Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) 350 baz puanın altına sarkarak 3 yılın dibini gördü.

CDS NEDİR?

Risk primi (CDS) bir kredinin geri ödenmeme riskini tespit etmek ve bu riske karşı kredinin sigortalanması için kullanılan değerdir. CDS ülkeye yönelen yatırımlarla doğrudan bağlantılı bir değerdir. Örneğin CDS yükselmesi durumunda ülkeye yönelen yatırımların azalması, CDS düşmesi durumunda ise yatırımların artması beklenir.

FED 2024'TE FAİZ İNDİRİMLERİNE BAŞLAYACAK

ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artışlarında sona gelmiş olabileceği yönündeki beklentiler güç kazandı. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda gelecek dönemde faiz artışı ihtimali neredeyse ortadan kalkarken, Fed'in haziranda faiz indirimlerine başlayabileceğine yönelik öngörüler güçlendi.

TÜRKİYE'NİN KREDİ RİSK PRİMİ 3 YILIN DİBİNDE

Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) 3 yıl sonra ilk kez 350 puan seviyesinin altına geriledi.

Analistler, Türkiye'nin kredi risk primindeki gerilemede yeni ekonomi yönetiminin fiyat istikrarını sağlamaya yönelik adımlarının etkili olduğuna dikkati çekerek, enflasyonla mücadele konusunda atılan adımların gelecek döneme ilişkin belirsizlikleri yavaş yavaŞ azalttığını ifade etti.

SADELEŞME ADIMLARI DA ETKİLİ OLUYOR

Merkez Bankası'nın sadeleşme adımlarının da Türk varlıklarındaki fiyatlamalar üzerinde etkili olduğunu aktaran analistler, Orta Doğu'da devam eden jeopolitik risklere karşın dünya genelinde enflasyonun gerilemesi ve önemli merkez bankalarının şahin politikaları terk edeceği beklentisinin risk primlerini aşağı yönlü baskıladığını kaydetti.

Ekonomistler, kredi risk primindeki gerilemenin fonlama maliyetlerini düşürdüğünü belirterek, bu durumun ülke ve şirket borçlanmalarında daha az faiz ödenmesi anlamına geldiğini bildirdi.

HAZİRAN 2024'TEN İTİBAREN DEZENFLASYONİST SÜREÇ ETKİLİ OLACAK

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) hazirandan bu yana politika faizini toplamda 2 bin 650 baz puan artırırken, TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan kasım başında yaptığı Enflasyon Raporu sunumunda, dezenflasyonist sürecin gelecek yılın ikinci yarısından itibaren etkili olmaya başlayacağını tahmin ettiklerini dile getirmişti.