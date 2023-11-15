Japonya ekonomisi daraldı

Japonya ekonomisi, tüketicilerin ve şirketlerin harcamalarının yavaşlaması nedeniyle yılın üçüncü çeyrek döneminde daraldı.

Japonya Kabine Ofisi (ESRI) tarafından açıklanan verilere göre, Japonya ekonomisi Temmuz-Eylül döneminde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,5 daraldı. Piyasa beklentisi bir önceki çeyrek yüzde 1,2 büyüyen ekonominin yüzde 0,1 daralacağı yönündeydi.

Ülke ekonomisi yıllık bazda ise yüzde 2,1 küçüldü. Analistler daralmanın yüzde 0,6 olacağı yönünde görüş belirtiyorlardı

Sonuçlar, üçüncü çeyrekte hızlanma işaretleri gösteren ABD ve Çin'deki büyümeyle tezat oluşturdu.

Japonya'da hanehalkı harcamaları önceki çeyreğe göre yatay seyretti. Fiyat artışları tüketicilerin harcama yapma konusunda tereddüt etmesine neden oldu; seyahat ve yemek de dahil olmak üzere hizmet sektörlerinde pandemi sonrası toparlanmayı dengeledi.

Sermaye harcamaları küresel ekonomik görünüme ilişkin belirsizliklerin etkisiyle yüzde 0,6 düştü. Yurt dışı talep yüzde 0,1 azalırken, yurt içi talepte yüzde 0,4 gerileme yaşandı.

GSYH deflatörü bir önceki dönemde gördüğü yüzde 3,5 seviyesinden yüzed 5,1 seviyesine çıktı.

Ekonomistler, Japon ekonomisinin Ekim-Aralık döneminde iç talepteki toparlanma ve iç turizmdeki canlanmanın desteğiyle büyüme patikasına dönmesini bekliyor.