Çin’de konut satışları önlemlere rağmen olumsuz seyirde

Çin'in konut satışları, Pekin'in uzun süren emlak krizini tersine çevirmeye yönelik önlemlerine rağmen yılın ilk on ayında kötüleşti.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu tarafından açıklanan verilere göre, değer bazında ev satışları, Ocak-Eylül döneminde kaydedilen yüzde 3,2'lik düşüşle karşılaştırıldığında, Ocak-Ekim döneminde yüzde 3,7 düştü.

DAHA DA KÖTÜLEŞTİ

Gayrimenkul yatırımları Ocak-Ekim döneminde yıllık yüzde 9,3 düşüş gösterdi ve ilk dokuz aydaki yüzde 9,1'lik düşüşten daha da kötüleşti.

Yeni inşaat başlangıçları ilk on ayda bir önceki yıla göre yüzde 23,2 oranında düşüş gösterdi. Ocak-Eylül döneminde düşüş yüzde 23,4 seviyesindeydi.