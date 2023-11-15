Apara Ekonomi Çin'de konut satışları önlemlere rağmen olumsuz seyirde
Giriş Tarihi: 15.11.2023 09:27 Son Güncelleme: 15.11.2023 09:27

Çin'de konut satışları önlemlere rağmen olumsuz seyirde

Çin’de konut satışları önlemlere rağmen olumsuz seyirde

Çin Ulusal İstatistik Bürosu, ülkedeki konut satışlarına ilişkin verileri açıkladı. Çin'de emlak krizine karşın alınan önlemlere rağmen konut satışları olumsuz seyrini sürdürüyor.

Çin'in konut satışları, Pekin'in uzun süren emlak krizini tersine çevirmeye yönelik önlemlerine rağmen yılın ilk on ayında kötüleşti.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu tarafından açıklanan verilere göre, değer bazında ev satışları, Ocak-Eylül döneminde kaydedilen yüzde 3,2'lik düşüşle karşılaştırıldığında, Ocak-Ekim döneminde yüzde 3,7 düştü.

DAHA DA KÖTÜLEŞTİ

Gayrimenkul yatırımları Ocak-Ekim döneminde yıllık yüzde 9,3 düşüş gösterdi ve ilk dokuz aydaki yüzde 9,1'lik düşüşten daha da kötüleşti.

Yeni inşaat başlangıçları ilk on ayda bir önceki yıla göre yüzde 23,2 oranında düşüş gösterdi. Ocak-Eylül döneminde düşüş yüzde 23,4 seviyesindeydi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Çin'de konut satışları önlemlere rağmen olumsuz seyirde
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz