BOJ’dan devlet tahvili alımlarında yeni adım

Japonya Merkez Bankası (BOJ), 10 yıllık devlet tahvili getirisinin son bir ayın en düşük seviyesine gerilemesiyle birlikte, düzenli Japon devlet tahvili (JGB) alımları için teklif miktarlarını düşürdü.

BOJ, önceki tekliflerde 675 milyar yen olan 5-10 yıllık JGB alım tutarını 575 milyar yen seviyesine çekti.

17 EKİM'DEN BU YANA EN DÜŞÜK SEVİYEDE

10 yıllık JGB getirisi bu sabah %0,775'e gerileyerek 17 Ekim'den bu yana en düşük seviyesini gördü.

Sumitomo Mitsui Trust Asset Management kıdemli stratejisti Katsutoshi Inadome, "BOJ getirilerdeki keskin düşüşleri kontrol altına almak istedi. Merkez bankası getiri hareketinde büyük oynaklık görmek istemiyor. Her iki yönde de getirilerdeki keskin hareketleri kontrol altında tutmaya çalışıyorlar" dedi.

5 yıllık JGB getirisi 6 baz puan düşerek %0,340'a ve 2 yıllık JGB getirisi 3,5 baz puan düşerek %0,050'ye gerileyerek son bir ayın en düşük seviyelerine indiler.

30 yıllık JGB getirisi de 9 baz puan düşerek %1,665 ile 12 Ekim'den bu yana en düşük seviyesine geriledi.