ABD’de perakende satışlar beklentilerin altında azaldı

ABD Ticaret Bakanlığı, ekim ayına ait perakende satış verilerini açıkladı.

Buna göre, perakende satışlar, ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,1 azalışla 705 milyar dolar oldu. Ekimde 6 aylık yükseliş serisi son bulan perakende satışlara ilişkin piyasa beklentisi, aylık bazda yüzde 0,3 düşmesi yönündeydi. Perakende satışlar, eylülde yüzde 0,9 artmıştı.

Ülkede perakende satışlar, ekimde yıllık bazda ise yüzde 2,5 yükseldi. Artış oranı eylülde yıllık bazda yüzde 4,1 şeklindeydi.

Geçen ay en büyük azalışı çeşitli mağaza perakendecilerindeki satışlar kaydederken, perakende satışlardaki düşüşte, mobilya; motorlu taşıt ve parçaları; spor malzemeleri, müzik aletleri ve kitapların satıldığı mağazalar ile benzin istasyonlarındaki satışlarda yaşanan azalış öne çıktı.

Sağlık ve kişisel bakım, yiyecek ve içecek, elektronik ve ev aletleri mağazaları, restoran ve barlar ile e-ticaret satışlarında ise artış kaydedildi.