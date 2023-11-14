Apara Ekonomi Avustralya'da tüketici güven endeksi düştü
Giriş Tarihi: 14.11.2023 09:07 Son Güncelleme: 14.11.2023 09:09

Avustralya'da tüketici güven endeksi düştü

Avustralya’da tüketici güven endeksi düştü

Avustralya'da bugün açıklanan iki tüketici güven endeksi de karamsar bir tablo çizdi.

Avustralya'da Westpac Banking ve Melbourne Institute tarafından hazırlanan anket sonuçlarına göre, tüketici güven endeksi Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 2,6 azalarak dip seviyesine yakın bir yer olan 79,9 puana indi.

Anket sonuçları ile ilgili yapılan değerlendirmede, Avustralya Merkez Bankası'nın (RBA) bu ayın başında gerçekleştirdiği faiz artırımının piyasalar üzerinde yeni bir baskı yarattığına işaret edildi.

ANZ-ROY MORGAN HAFTALIK ENDEKSİ

ANZ-Roy Morgan tarafından haftalık olarak hesaplanan tüketici güven endeksi 6-12 Kasım haftasında 3,5 puan düşerek 74,3 seviyesine indi.

Endeks böylece üst üste 41 hafta boyunca 85 puanın altında kaldı ve rekor kırdı.

Bu düşüşle tüketici güveni geçen yılın aynı döneminde görülen 80,8 puanın 6,5, 2023 haftalık ortalaması olan 78,0 puanın 3,7 puan altında bulunuyor.

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Avustralya'da tüketici güven endeksi düştü
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