ABD Senatosu’nda finansal denetim oturumu

Fed'in Denetimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Michael Barr TSİ 18:00'de ABD Senatosu Bankacılık Komitesi'ne sunum yapacak ve milletvekillerinin başta mart ayındaki Silicon Valley Bank ve Signature Bank çöküşlerine ilişkin sorularını yanıtlayacak.

Barr, salı günü yapacağı sunumun önceden yayımlanan metnine göre, Fed yetkililerinin "daha yüksek faiz oranı ve likidite riski profilleri sergileyen bankalara yönelik hedefli incelemeler yürüttüğünü ve bu risklerle ilgili denetleyici beklentilere odaklanmış eğitim ve sosyal yardım yürüttüğünü" söyleyecek.

Barr ayrıca Fed'in ticari gayrimenkuller konusunda "potansiyel kredi bozulmalarının izlendiğini" de belirtecek. Fed de dahil olmak üzere ABD banka düzenleyicileri aylardır ticari emlak piyasasına ilişkin uyarılarda bulunuyor. Haziran ayında yetkililer, kredi verenlerden sektörde stresle karşı karşıya olan, kredi değeri yüksek borçlularla çalışmalarını istedi.

Borçlanma maliyetlerinin artması nedeniyle mülk sahipleri baskı altında kaldı. Barr'ın yorumları, geçen hafta Fed'in, merkez bankasının ticari gayrimenkul ve yüksek faiz oranlarından kaynaklanan potansiyel banka zararlarını yakından takip ettiğini belirten bir raporunun ardından geldi.