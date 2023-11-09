Moody’s açıkladı: Yüksek faizler küresel ekonomideki büyümeyi yavaşlatabilir

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluş Moody's, yüksek faiz oranlarının kredi kanalları aracılığıyla reel ekonomiye yansımasıyla küresel büyümenin 2024 yılında yavaşlayacağını öngördü.

Moody's yayınladığı "Küresel Makro Görünüm 2024-25" raporunda, merkez bankalarının sıkı politika duruşunu sürdürmesiyle birlikte talebin 2024 yılında yavaşlayacağını ve buna bağlı olarak enflasyonu8n soğumaya devam edeceğini belirtti. Ancak Moody's beklenmedik şokların yaşanmaması durumunda, küresel büyümenin 2025 yılında güçlenmesini beklediklerini de vurguladı.

"G-20 büyüme dinamikleri küresel yavaşlamanın devam ettiği bir ortamda farklılaşıyor" başlığı ile yayınlanan "Küresel Makro Görünüm 2024-25" raporunda Moody's, küresel ekonomik büyüme hızının ılımlı seyredeceğini öngördü. G-20 büyümesinin 2023'teki %2,8'den 2024'te %2,1'e düşmesini ve 2025'te %2,6'ya hızlanmasını bekleyen Moody's, gelişmiş G-20 ekonomilerinde büyümenin 2024'te 2023'teki %1,7'den %1,0'a düşeceğini ve 2025'te %1,8'e geri döneceğini tahmin etti. Moody's G-20'nin gelişmekte olan piyasalarında büyümenin 2023'te %4,3 olacağını ve 2024'te %3,7'ye yavaşlayacağını öngörürken, büyümenin 2025'te %3,8 olacağını tahmin etti.

Moody's raporda yaptığı değerlendirmede, "Ekonomik yavaşlama dengesiz olacaktır. ABD'de büyüme güçlü olmaya devam etmekte, ancak 2024'te ılımlı olacaktır. Euro bölgesi 2023'te daha sert bir darbe aldı ve büyümesi 2024'te düşük kalacaktır. Çin ekonomisi 2023'te %5'lik büyüme hedefini tutturmaya hazırlanırken, 2024 ve 2025'te büyümenin %4'e düşeceğini tahmin ediyoruz. Hindistan, Meksika ve Endonezya gibi bazı büyük gelişmekte olan piyasaekonomileri kayda değer bir direnç gösterirken, Güney Afrika, Türkiye ve Arjantin'de görünüm daha karmaşık" ifadelerini kullandı.

Tahvil getirilerinde son dönemde yaşanan artışın 2024-25'te kısmen tersine döneceğini öngören Moody's, tahvil getirilerinin vade primindeki artış ve bir dereceye kadar piyasa tekniklerinden dolayı yükseldiklerini savundu. Moody's, "Düşen büyüme ve enflasyonun faiz indirimlerini görünür hale getirmesiyle ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin 2024 yılında uzun vadeli denge seviyesi olan %4 civarına gerilemesini bekliyoruz. Büyük merkez bankaları için politika faizleri zirve yaptı ve enflasyon gerileme eğiliminde" değerlendirmesini yaptı.

Enflasyonun gerilemeye devam edeceğini öngören Moody's, "Gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomilerde manşet ve çekirdek enflasyon oranları 2022 zirvelerinden geriledi. G-20 ekonomilerinin çoğunda enflasyonun 2025 yılı sonuna kadar hedefe geri dönmesini bekliyoruz. İklim veya jeopolitik olaylar, enerji ve gıda fiyatlarındaki artışlardan kaynaklanan dalgalanmaları beraberinde getirebilir" dedi.

Yeni fiyat şokları, jeopolitik değişimler ve kalıcı kur etkilerini temel riskler olarak sıralayan Moody's, "Üç geniş ama ilişkili risk türü görüyoruz: enerji veya gıda fiyat şokları enflasyonun yeniden yükselmesine neden olabilir; jeopolitik, siber ve iklim riskleri görünüme belirsizlik katar; ve yüksek faiz oranları ekonomik gücü ve finansal istikrarı beklediğimizden daha fazla zayıflatabilir. İsrail ve Gazze'deki çatışma ekonomik ve jeopolitik risklerin kaynağı, Rusya ile Ukrayna arasındaki askeri çatışma da bir başka belirsizlik kaynağı" değerlendirmesini yaptı.