ABD’de işsizlik maaşı başvuruları düştü

ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 4 Kasım ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 3 bin kişilik düşüşle 217 bine indi. Piyasa beklentisi, başvuru sayısının 215 bin olacağı yönündeydi.

İşsizlik maaşı başvurularına ilişkin önceki haftanın verisi 217 binden 220 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı, bir önceki haftaya kıyasla 1500 artarak 212 bin 250'ye çıktı.

Süregelen işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 28 Ekim ile biten haftada 22 bin kişi artarak 1 milyon 834 bine ulaşırken, nisan ayından bu yana en yüksek değer kaydedildi.

Analistler, söz konusu verilerin, ABD'de iş gücü piyasasının tarihsel olarak sıkı seviyelerde kalmasına rağmen bir miktar yumuşama sürecinden geçtiğine dair sinyallerle uyumlu olduğunu belirtti.