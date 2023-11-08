Çin’in politika değişiklikleri yatırım için itici güç olarak görülüyor

Dünyanın önde gelen varlık yönetim şirketlerinin üst düzey yöneticileri, Çin'in ekonomik politikasındaki değişikliklerin ve yarattığı yatırım fırsatlarının, küresel varlık yöneticileri tarafından ülkede uzun vadeli yatırım için itici güç olarak görüldüğünü ifade ettiler.

BlackRock küresel müşteri işleri başkanı Mark Wiedman, Hong Kong'daki Küresel Finansal Liderler Yatırım Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, "Çin, ABD'den sonra dünyanın en büyük ikinci sermaye piyasasıdır. Uzun vadede Çin küresel yatırım portföyünün bir parçası olmak zorunda" dedi.

Wiedman, Çin'de önemli bir politika değişikliğinin gerçekleşmekte olduğunu ve bireylerin tasarruflarını emlak ve vadeli mevduatlardan uzaklaştırdıkça gelecekteki yatırımların sermaye piyasaları tarafından daha fazla yönlendirileceğini vurgulayarak,"Dolayısıyla uzun vadede bunlar bizim için büyük fırsatlar" dedi.

Capital Group CEO'su Mike Gitlin de Çin ekonomisinin büyük bir dönüşümden geçtiğini savundu. Gitlin, "Ancak politikaların (nereye) gittiğine odaklanırsanız, bu alanlara yatırım yapmaktan fayda sağlamak için daha iyi bir fırsata sahip olursunuz" dedi.

Fidelity International CEO'su Anne Richards konuşmasında, Çin'in küresel ekonominin önemli bir parçası olduğunu ve bu gerçeğin yakın zamanda değişmeyeceğini söylerken, Invesco Başkanı ve CEO'su Andrew Schlossberg, Çinli şirketlerin güçlenen kalitesinin yatırımcılar için "inanılmaz fırsatlar" yaratacağını öngördü.