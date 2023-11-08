Apara Ekonomi Bundesbank Başkanı ECB 'uyanık olmalı' diyerek uyardı
Giriş Tarihi: 8.11.2023 09:49 Son Güncelleme: 8.11.2023 09:50

Bundesbank Başkanı ECB 'uyanık olmalı' diyerek uyardı

Bundesbank Başkanı ECB ’uyanık olmalı’ diyerek uyardı

Almanya Merkez Bankası Başkanı Joachim Nagel, enflasyonda bir sürpriz yaşanabileceğini söyleyerek ECB'yi 'uyanık olunmalı' diyerek uyardı.

Avrupa Merkez Bankası üyesi ve Almanya Merkez Bankası Başkanı Joachim Nagel ECB'nin "uyanık" kalması gerektiğini, çünkü euro bölgesinde enflasyonun, ücret artışı ve daralan işgücü arzının etkisiyle beklenenden daha yüksek gelebileceğini söyledi.

Nagel Londra'daki bir etkinlikte yaptığı konuşmada, "Tetikte olmak zorunlu. Görünümü çevreleyen çok fazla belirsizlik var ve hala enflasyon görünümünün beklenenden daha yüksek olabileceğine dair risklerle karşı karşıyayız" dedi.

ECB Yönetim Kurulu üyesi Isabel Schnabel ve Avusturyalı Guvernör Robert Holzmann da son günlerde bu beklentilere karşı dikkatli olunması gerektiğini dile getirmişlerdi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Bundesbank Başkanı ECB 'uyanık olmalı' diyerek uyardı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz