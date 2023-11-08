BOJ Başkanı: Reel ücret artışı görmek şart değil

Japonya Merkez Bankası (BOJ) Başkanı Kazuo Ueda, Banka'nın ultra gevşek para politikasını sona erdirmeden önce enflasyona göre düzeltilmiş ücret artışının pozitife dönmesini beklemesine gerek olmadığını söyledi.

Ueda parlamentoya yaptığı konuşmada, "Pozitif bir ücret-enflasyon döngüsü başladığında reel ücretler muhtemelen pozitife dönmüş olacaktır. Ancak muazzam parasal genişlememizi ne kadar sürdüreceğimiz açısından, bu karar verilmeden önce reel ücretlerin mutlaka pozitife dönmesi gerekmiyor. Reel ücretlerin ileride pozitife döneceğini kesin olarak öngörebiliyorsak ultra gevşek politikayı sona erdirme kararı verilebilir" dedi.

Ueda, BOJ'un ultra gevşek politikadan çıkmayı düşünebilmesi için artan ithalat fiyatlarının geçişkenliğinin ortadan kalkması ve ücretler ile enflasyonun birlikte yükselmesi gerektiğini vurguladı.

BOJ'un son dönemdeki maliyet kaynaklı enflasyon, daha çok güçlü iç talep ve yüksek ücretlerden kaynaklanan fiyat artışlarına dönüşene kadar ultra gevşek politikayı sürdürme kararlılığını bir kez daha ifade eden Ueda, "Trend enflasyona baktığımızda, %2'lik hedefimize doğru hala biraz mesafe var. Bu nedenle geniş çaplı gevşemeye devam ediyoruz" dedi.