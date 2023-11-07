Apara Ekonomi Çin'in ithalatında beklenmedik yükseliş yaşandı
Giriş Tarihi: 7.11.2023 09:20

Çin'in ithalatında beklenmedik yükseliş yaşandı

Çin’in ithalatında beklenmedik yükseliş yaşandı

Çin'in ihracatında düşüş hızlandı, ithalatında ise beklenmedik bir şekilde büyüme gerçekleşti.

Çin'in ihracatındaki düşüş Ekim ayında hızlandı. İthalat da düşüş de beklenmedik şekilde büyüdü.

Açıklanan gümrük verilerine göre ihracat, Ekim ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,4 azaldı. İhracat Eylül ayında yıllık bazda yüzde yüzde 6,2 düşmüştü.

Ekonomistler ise ihracatın Ekim'de yüzde 3,3 azalmasını bekliyorlardı.

İthalat ise Ekim ayında geçen yılın aynı dönemine göre 3,0 arttı. Ekonomistler ithalatın yüzde 4,8-5,0 daralacağını tahmin ediyorlardı. İthalat 11 ay üst üste düşüş gösterdi.

Ekim ayında ticaret fazlası 56,53 milyar dolar oldu.

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Çin'in ithalatında beklenmedik yükseliş yaşandı
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