Avro Bölgesi’nde üretici fiyatları yükseldi

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin eylül ayı ÜFE verilerini yayımladı. Verilere göre, AB'de ÜFE, eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,6 artarken, 2022'nin eylül ayına göre yüzde 11,2 azaldı.

Avro Bölgesi'nde ise ÜFE, eylülde aylık bazda yüzde 0,5 yükselirken, yıllık bazda yüzde 12,4 düştü.

Piyasa beklentileri Avro Bölgesi'nde ÜFE'nin aylık yüzde 0,5 artacağı, yıllık yüzde 12,5 azalacağı yönündeydi. Böylece, Avro Bölgesi'nde ÜFE aylıkta beklentilere uyumlu, yıllıkta ise yakın seviyede gerçekleşti.

AB ülkeleri arasında ÜFE, eylülde yıllık bazda en fazla yüzde 38,9 ile İrlanda'da, yüzde 32 ile Bulgaristan'da ve yüzde 18,3 ile İtalya'da geriledi. Yıllık ÜFE, Lüksemburg'da yüzde 23,8, Macaristan'da yüzde 7,1, Slovenya'da yüzde 3,1 arttı.

Aylık bazda ise ÜFE Lüksemburg'da yüzde 28,5, Romanya'da yüzde 2,6 ve Bulgaristan'da yüzde 2,1 artarken, Finlandiya'da yüzde 0,9, Polonya'da yüzde 0,3 ve Almanya'da yüzde 0,2 geriledi.