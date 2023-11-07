ABD’de bankalar kredi standartlarını sıkılaştırdı

Fed'in üst düzey banka kredi yetkilileriyle yaptığı ankete göre, bankalar üçüncü çeyrekte işletmeler ve hane halkları için kredi standartlarını sıkılaştırdılar.

Ankete göre kredi talebi, Fed faiz oranı artışları karşısında ABD finansal koşullarının sıkılaştığının bir işareti olarak düştü.

Fed, işletme kredileri için standartların sıkılaştırılmasının her büyüklükteki firma için geçerli olduğunu, tüketicilerin ise ev ve konut kredileri, kredi kartları ve otomobil kredileri için daha sıkı kredi koşullarıyla karşı karşıya kaldığını bildirdi.