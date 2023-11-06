Japonların üçte ikisi yeni ekonomik teşvik önlemlerinden etkilenmedi

Kyodo haber ajansının yaptığı bir ankete göre, Japonların yaklaşık üçte ikisi hükümetin yeni ekonomik teşvik önlemlerinden etkilenmezken, Başbakan Fumio Kishida'ya destek şimdiye kadarki en düşük seviyesine geriledi.

Telefonla yapılan ankete katılanların %62,5'i Perşembe günü açıklanan 17 trilyon yenlik (110 milyar dolar) vergi indirimi ve diğer önlemler paketini yüksek bulmadı.

Kishida'nın kabinesine verilen destek üç hafta öncesine göre 4,0 puanlık bir düşüşle %28,3'e gerilerken, bu oran Kyodo anketinde göreve geldiği Ekim 2021'den bu yana görülen en düşük oran oldu ve son dönemde yapılan diğer anketlerle de paralellik gösterdi.

Kyodo anketinde Liberal Demokrat Parti liderliğindeki hükümete yönelik onay 2009'dan bu yana ilk kez %30'un altına düştü.