İngiltere iş dünyası yeni ekonomik önlemler istiyor

İngiltere iş dünyasının önde gelen lobi grupları, Maliye Bakanı Jeremy Hunt'ın bu ayın sonunda açıklayacağı ekonomik önlemler paketinde vergi indirimleri, İngiltere elektrik şebekesinde iyileştirmeler ve beceri eksikliğini giderecek politikalar ile yatırımların önünü açması çağrısında bulundular.

İngiltere Ticaret Odası (BCC) Genel Direktörü Shevaun Haviland, "Bankayı batırmadan gerçek bir fark yaratabilecek bazı seçenekler var. İşletmeler bize, Birleşik Krallık ekonomisine pompalanmayı bekleyen milyarlarca sterlinlik özel yatırımları olduğunu söylediler" dedi.

Muhafazakâr Milletvekillerinin vergi indirimleri çağrısında bulunması ve iktidar partisinin son anketlerde İşçi Partisi'nin yaklaşık 20 puan gerisinde olması nedeniyle Hunt'ın, gelecek yıl yapılması beklenen genel seçimlerden önceki sondan bir önceki mali etkinlik olması muhtemel olan bu dönemde kurması gereken zor bir denge var. Hunt'ın ikilemi, veraset vergisi ya da damga vergisinin düşürülmesi gibi anketlerde Muhafazakârları güçlendirebilecek seçmen odaklı tedbirlere mi öncelik vereceği, yoksa bunun yerine kamuoyu tarafından daha az fark edilecek ancak ekonomiyi canlandıracak iş dünyasına yönelik vergi indirimlerini mi tercih edeceği.

Britanya'nın "beş büyük" iş grubu olarak adlandırılan İngiliz Sanayi Konfederasyonu, İngiliz Ticaret Odaları, MakeUK, Direktörler Enstitüsü ve Küçük İşletmeler Federasyonu, ikincisi için bastırıyor.

Sektörün en önemli talebi Hunt'ın Mart ayında uygulamaya koyduğu ve firmalara Mart 2026'ya kadar yeni makineler gibi sermaye harcamalarında %100 vergi indirimi sağlayan "tam giderleştirme" politikasını kalıcı hale getirmesi. CBI'a göre, Hunt'ın kamu maliyesinin izin vermesi halinde yapmak istediğini söylediği gibi, bunu kalıcı hale getirmek, yatırımı yılda yaklaşık 50 milyar GBP artırabilir ve ekonominin büyüklüğünü 2030/31 yılına kadar %2 oranında artırabilir.