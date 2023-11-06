İhracatta ekim ayı rekoru geldi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Ekimde ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,4 artarak 22,9 milyar dolar oldu. Böylece tarihin en yüksek ekim ayı değerine ulaştık." dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın açıklamaları şöyle:

3,5 yıl önce patlak veren covid pandemisi 2 yıl önce ortaya çıkan Rusya-Ukrayna savaşı, artan büyük enflasyon dalgası gibi faktörler altında dünya ekonomisi yavaş ve dengesiz toparlanma sürecinde. 2023'te belirgin durgunluk yaşanmaktadır. Dünyadaki büyüme oranı 2023'te yüzde 3'e geri çekilmiştir. DTÖ bu yıl için yüzde 1,7 büyüme rakamını Ekim ayında dünya ticareti için büyümeyi yüzde 0,8'e çekmiştir.

AB savaş ve enerji tedarikindeki sorunlardan en fazla etkilenen ekonomilerden biri olmuştur. AB'nin dünyadan ithalatı 2023 Ocak-Ağustos'ta yüzde 13,6 gerilemiştir. Bu da talebin ne kadar sert yavaşladığını gösteren bir veridir. Almanya ve Euro Bölgesi ekonomileri yılın üçüncü çeyreğinde daralma göstermiştir. Düşük talebin bir dönem daha devam etmesi bekleniyor.

2023 yılına dünya ve AB'deki şartlarla başlarken 6 Şubat'ta yaşadığımız yıkıcı deprem felaketi nedeniyle büyüme ve ihracat olarak olumsuz etkilerle karşılaştık. Şubat-Ekim arasında 6 milyar dolarlık ihracat kaybımız var. Genel dünya şartları çerçevesinde 2023 Ekim ayı rakamlarını açıklıyorum.

Tüm bu zorluklara rağmen aylık yükseliş Ağustos ve Eylül ayında devam etti. Ekim'de de yükselişini sürdürdü. Ekim'de ihracat geçen yıla göre yüze 7,4 artarak 22,9 milyar dolara ulaşmıştır. Allah'a şükürler olsun. Tarihin en yüksek Ekim ayı değerine ulaştık. Tüm ihracatçılarımızı ve Ticaret Bakanlığımız olarak değerli çalışma arkadaşlarımı tebrik ediyorum. 254,2 milyar dolarlık rekor rakamın üzerine çıkmış bulunmaktayız.

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