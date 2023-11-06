Almanya’da fabrika siparişleri kısmi arttı

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), eylül ayına ilişkin fabrika siparişleri geçici verilerini açıkladı. Buna göre, ülkede üretilen ürünler için siparişler, eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,2 artarken, Eylül 2022'ye göre yüzde 4,3 azaldı.

Fabrika siparişlerine ilişkin piyasa beklentisi, aylık bazda yüzde 1 düşmesi yönündeydi.

Destatis, daha önce öncü verilerle yüzde 3,9 olarak açıkladığı ağustosa ilişkin fabrika siparişlerini, nihai verilerle yüzde 1,9 olarak revize etti.

Destatis, ağustos ayı için yapılan yüksek revizyona ilişkin, "Veri işleme ekipmanı, elektronik ve optik ürünlerin üretiminde yanlış bildirilen verilerden kaynaklanıyor." açıklamasını yaptı.

Almanya'da eylülde, yurt dışından siparişlerde aylık bazda yüzde 4,2 artış görülürken, yurt içi siparişlerde yüzde 5,9 düşüş yaşandı.

Destatis açıklamasında, "Dalgalanmalara daha az eğilimli olan 3 aylık karşılaştırmada, temmuz-eylül ayları arasında gelen siparişler bir önceki çeyreğe göre yüzde 3,9 daha düşüktü. Büyük ölçekli siparişler hariç yeni siparişler Eylül 2023'te bir önceki aya kıyasla yüzde 2,2 azaldı." ifadesine yer verildi.

Eylüldeki yeni siparişler her bir sektörde çok farklı şekilde gelişti. Makine mühendisliği ve metal ürünleri üreticileri eylülde yüzde 8,5 daha fazla sipariş aldı.

Bilgisayar, elektronik ve optik ürünlerin imalatında yeni siparişlerdeki ağustosta yüzde 19,9 artışın ardından eylülde yüzde 12,5'lik düşüş, fabrika siparişlerinde özellikle olumsuz bir etki oluşturdu.

Eylülde otomotiv sektöründe yüzde 2,5, uçak, gemi, tren gibi ulaşım araçlarının siparişlerinde yüzde 9,7 olarak gözlenen düşüşler de genel sonucu olumsuz etkiledi.

Öte yandan, Almanya ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde, zayıf satın alma gücü ve yüksek faiz oranları nedeniyle bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,1 daralmıştı.

Hükümet, 11 Ekim'de bu yıl için daha önce yüzde 0,4 olarak açıklanan resmi büyüme beklentisini küresel ekonomideki durgunluktan dolayı eksi yüzde 0,4 olarak güncellemişti.

Uluslararası Para Fonu (IMF) da Almanya'nın bu yıl için büyüme beklentisini yüzde eksi 0,3'ten eksi 0,5'e indirerek, bu yıl küçülen tek gelişmiş ülke olacağını bildirmişti.

Son yıllarda yaşanan Kovid-19 salgını, tedarik zinciri kesintileri ve Rusya-Ukrayna Savaşı gibi çok sayıdaki kriz, Alman ekonomisinin zayıf yönlerini su yüzüne çıkarırken, Çin başta olmak üzere birçok ülkenin Almanya'dan ithal ettiği malları giderek daha fazla üretebilmesi ve yüksek enflasyonla artan faizler, Alman ekonomisinin büyümesini daha da zorlaştırıyor.

Yavaşlayan küresel büyüme, yüksek enerji fiyatları, sanayi üretimdeki düşüş, tüketicilerin yükselen enflasyonla baş etme çabası da Alman ekonomisini olumsuz etkileyen unsurlardan.