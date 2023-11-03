Yellen’den ABD-Çin ilişkileri hakkında açıklama

Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi hazırlıklarına ilişkin bir konuşma yapan ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, özellikle Asya tedarik zincirlerinin karmaşıklığı ve bölgenin Çin ile olan derin ekonomik bağları göz önüne alındığında, ABD ve Çin ekonomilerinin tamamen birbirinden ayrılmasının "pratik olmadığını" söyledi.

Yellen, "Ekonomilerimizin tamamen ayrılması ya da Hint-Pasifik'tekiler de dahil olmak üzere ülkelerin taraf tutmaya zorlandığı bir yaklaşımın önemli olumsuz küresel yansımaları olacaktır. Böyle bölünmüş bir dünya ve bunun feci etkileri bizim çıkarımıza değil" dedi.

Yellen, ABD'nin bunun yerine Çin ile ekonomik bağlarını "riskten arındırma ve çeşitlendirme" peşinde olduğunu, bunu da kendi ülkesinde üretime yatırım yaparak ve Hint-Pasifik ülkeleri de dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki müttefik ve ortaklarla bağlarını güçlendirerek gerçekleştirdiğini savundu.

Yellen, ABD'nin ulusal güvenlik eylemlerinden taviz vermeyeceğini, ancak bunları "Çin'deki büyümeyi engellemek" amacıyla yapılmadığını da söyledi.

ABD, 11-17 Kasım tarihleri arasında San Francisco'da APEC ülkelerinden liderlerini ağırlayacak.