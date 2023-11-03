Ekim ayı enflasyon oranı açıklandı

TÜİK, Ekim 2023 dönemine ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) bir önceki aya göre yüzde 3,43, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 55, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 61,36 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 54,26 arttı.

YILLIK EN AZ ARTIŞ KONUTTA

Bir önceki yılın aynı ayına göre, en az artış gösteren ana grup yüzde 25,98 ile konut oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 94,12 ile lokanta ve oteller oldu. Ekim ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup ise yüzde -0,18 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup yüzde 13,73 ile giyim ve ayakkabı oldu. Ekim ayı itibarıyla endekste kapsanan 143 temel başlıktan 15 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 6 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 122 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti. İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 3,48, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 60,05, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 67,61 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 57,65 olarak gerçekleşti.

ÜRETİCİ ENFLASYONU YILLIK YÜZDE 39,39

Üretici enflasyonuna işaret eden yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) de ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 1,94, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 38,70, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 39,39 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 58,46 artış gösterdi.