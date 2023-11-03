ABD’de perakende satışların yavaş artması bekleniyor

ABD Ulusal Perakende Federasyonu (NRF), ABD'de e-ticaret ve mağaza dışı satışlar dahil olmak üzere tatil satışlarının Kasım ve Aralık aylarında yüzde 3-4 arasında artarak 957,3-966,6 milyar dolar aralığında olacağını tahmin etti. Satışlar geçen yıl %5,4 ve 2021'deki %12,7 artmıştı.

NRF Başkanı Matthew Shay yaptığı değerlendirmede, "Belirsizliğe, ekonomiye ve hane halkının karşı karşıya olduğu zorluklara rağmen, tüketici sektörünün genelinde güç ve dayanıklılık gördük. Kesinlikle, tüketicilerin harcamalarında aydan aya dolarlarını tahsis etme şekillerinde bir evrim oldu" dedi.

NRF'nin iki ay için kasvetli beklentileri, Deloitte'un ABD'de tatil satışlarının tüketicilerin günlük ihtiyaçlar bazında satın alımlara öncelik vermesi nedeniyle son beş yılın en yavaş hızında arttığını öngören benzer bir tahminini yansıtıyor.

NRF'ye göre, online ve diğer mağaza dışı satışların %7 ile %9 arasında artarak toplam 273,7 milyar dolar ile 278,8 milyar dolar arasında gerçekleşmesi bekleniyor.